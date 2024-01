PIATTAFORMA ARTE USA Hopper al femminile Il rapporto tra Edward Hopper e la moglie Jo nel documento inedito americano LOVE STORY in anteprima su piattaforma Seventh Art

Quando il talento della moglie, artista e virtuosa, spinge al successo il marito in una coppia americana famosa come quella formata da Edward e Jo Nivison Hopper. Un talento femminile a volte osteggiato dallo stesso Hopper nonostante una storia d'amore americana da favola. AN AMERICAN LOVE è un documento filmato nuovo basato sulla vita privata del più famoso artista moderno statunitense: dell'influenza di Jo su Edward. Condividevano addirittura un maestro, Robert Henri della New York School of Art. Jo aveva interessi che spaziavano dal teatro al sociale ma dal 1920 divenne stabilmente una pittrice. Hopper si fece conoscere dopo il 1923 esponendo con lei già molto nota nell'ambiente (fece addirittura da modella per amore). Si sposarono nel '24 e morirono a breve distanza, insieme, 45 anni dopo. Eduard Hopper scrive nei suoi “Diari”: “Avere una moglie che dipinge!? Fa schifo”, e cercò sempre di sminuirne il talento.

