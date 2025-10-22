FESTIVAL REGIONE Horror 'padano' di Romagna Al NIGHTMARE FILM FESTIVAL di Ravenna “Al progredire della notte” della MecLimone prodotto in Romagna e nel ferrarese con il sostegno della Regione per la regia di Davide Montecchi

Tre donne inquiete di diverse età e legami strani confondono le loro vite tra spiritismo (metafonia), sogno e paura: una casa per una notte che sembra avere la nebbia oscura già dentro... Innegabile ispirazione gotica padana (emiliano romagnola) del film che ricorda le “Voci notturne” tv scritte da Pupi Avati (senza dimenticare “La casa dalle finestre che ridono” in un “casone” delle Valli di Comacchio). La dipendenza emotiva della giovane protagonista è, in fondo, la fragilità che genera paure umane aprendo al terrore...



