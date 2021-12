'House or Home' di Gucci al CineConcordia

Film molto ma molto (secondo gli eredi Gucci) liberamente tratto dalla storia vera della “Maison” italiana fondata da Guccio Gucci nel 1921 a Firenze per oggetti e borse, pelletteria, griffati. Creazioni e marchi originali e geniali divenuti nei decenni italian style della moda americana. Fama, gloria e disgrazie (un po' come i Pazzi del 400 mediceo tra banche e “Congiura”), culminate il 27 marzo 1995 nell'omicidio di Maurizio Gucci (Adam Driver), già dirigente aziendale tra Italia e Stati Uniti, sospettata la ex moglie Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Un turbinio di sentimenti e vite dissolute. Tradimenti oscuri e giochi di potere finiti (almento secondo gli autori della sceneggiatura) nel dramma della gelosia... Tra HOUSE e HOME of Gucci, cosa c'era davvero!? Tragedia mondana famigliare o sentenza del grande capitale mondiale? Sicuramente una storia tragicomica alla "Dynasty" italoamericana che fa sorridere la parte italiana (fiorentina).

