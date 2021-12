SETTIMANA CINEMA RSM 'House or Home' di Gucci al CineConcordia Fino a Natale tutte le sere San Marino Cinema propone a Borgo Maggiore alle 21 “THE HOUSE OF GUCCI” di Ridley Scott con un cast stellare protagonista Lady Gaga

Film molto ma molto (secondo gli eredi Gucci) liberamente tratto dalla storia vera della “Maison” italiana fondata da Guccio Gucci nel 1921 a Firenze per oggetti e borse, pelletteria, griffati. Creazioni e marchi originali e geniali divenuti nei decenni italian style della moda americana. Fama, gloria e disgrazie (un po' come i Pazzi del 400 mediceo tra banche e “Congiura”), culminate il 27 marzo 1995 nell'omicidio di Maurizio Gucci (Adam Driver), già dirigente aziendale tra Italia e Stati Uniti, sospettata la ex moglie Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Un turbinio di sentimenti e vite dissolute. Tradimenti oscuri e giochi di potere finiti (almento secondo gli autori della sceneggiatura) nel dramma della gelosia... Tra HOUSE e HOME of Gucci, cosa c'era davvero!? Tragedia mondana famigliare o sentenza del grande capitale mondiale? Sicuramente una storia tragicomica alla "Dynasty" italoamericana che fa sorridere la parte italiana (fiorentina).

fz



