I 100 anni che sconvolsero il cinema

Storia dagli anni Venti ad oggi in 6 puntate nella docu-fiction scelta da HISTORY per raccontare i 100 anni che sconvolsero il mondo dell'intrattenimento con disegni e animazione da film dal genio creativo e produttivo di Walt Disney. Da Topolino a Biancaneve dapprima in piccoli short muti a precedere le pellicole poi in veri e propri film a colori, sonorizzati, nel corso di un decennio in cui il cinema si impone come forma di intrattenimento e comunicazione a livello planetario tra due guerre fino al 1966 anno della morte del fondatore. Da due cerchi per le orecchie e uno per la testa di Oswald (coniglio)-Mickey Mouse (topo), e si fa la storia, appunto: 'Disneyland Pictures'...