I 70 anni della Repubblica popolare cinese celebrati anche sul Titano

I festeggiamenti per il settantesimo anniversario della Repubblica popolare cinese arrivano fin sul Titano, grazie all'Istituto Confucio e all'associazione San Marino-Cina il cui Presidente Gianfranco Terenzi ha fatto gli onori di casa, dopo aver partecipato proprio a Pechino - su invito del ministero degli Esteri – alle celebrazioni di una data storica per la Cina – festeggiata il primo ottobre con la più grande parata militare di sempre.

Un'amicizia consolidata quella tra San Marino e Cina, rafforzata anche dal riconoscimento reciproco di importanti ricorrenze.

Ieri sera al Kursaal, dopo i saluti di rito, tutta la bellezza dell'oriente in colori, musica, abilità e danza dello spettacolo caratteristico portato in scena da una compagnia cinese.