I Balestrieri Sammarinesi vincono il Campionato Italiano della Balestra a Squadre.

Sabato 1° luglio i Balestrieri Sammarinesi conquistano, in Piazza dei Priori di Volterra, per la 17esima volta il Campionato Italiano della Balestra a Squadre con 289 punti staccando di un punto Massa Marittima. Il Maestro d'Arme Edoardo Chiaruzzi ha portato alla Vittoria i 15 Tiratori di San Marino. Musici e figuranti hanno supportato la Squadra in questo Evento. Marino Rossi, Presidente della F. I. B., ha seguito la trasferta a Volterra.

