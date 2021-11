I "Bevano" in estate 5

Piccole storie narrate, sussurrate e suonate, solo 5 non di più... Un ricordo di fine estate che muore colorandosi nell'autunno vinaccia, arancione e ocra, delle romagne. Voce attoriale (D'ELIA) e tempo popolare (BEVANO) tra palcoscenico e osterie le storie corrono sul filo della band-a, che canta... Un racconto di Dellomonaco in un prologo lungo che muore piano in epilogo musicale. Musici e strumentisti giocano con le magie sonore del rock folk innestato sulla cultura popolare contadina e marinara. Tra la terra rossa di Puglia e le campagne felliniane mondi che non ci sono più ma resistono... Poeti e amici stavano bene dentro i cantastorie, in fondo a un bicchiere di vino, la malinconia dell'estate d'autunno a novembre.

