ROMAGNA SPETTACOLI I Blues Brothers tra circo e cabaret Il tributo acrobatico nel musical con THE BLACK BLUES BROTHERS all'Arena San Domenico di Forlì lo spettacolo prodotto da Circo e Dintorni organizzato da Accademia Perduta/Romagna Teatri

Un dinamico show di circo-teatro-varietà innanzitutto acrobatico dal taglio comico e in stile musicale. La compagnia di artisti africani provenienti dal Kenya e noti in tutto il mondo (700 spettacoli e 300mila presenze con il loro musical circense). Il gruppo si è esibito con successo anche davanti a papa Francesco inscenando un palco da Cotton Club in stile cabaret e saltando da una parte all'altra del proscenio tra le risate del pubblico. Nello spettacolo la radio trasmette musica RHYTHM'N'BLUES: camerieri e barman si trasformano in musicisti, acrobati, equilibristi, mangiatori di fuoco. Spettacolo dai toni comici che coinvolge costantemente il pubblico utilizzando suppellettili, sedie e tavoli, come cose da circo... Ideato da Alexander Sunny si basa su improbabili striptease e sfide di ballo, partendo dalle colonne sonore del film di John Landis nel mito pop dei “Blues Brothers”, i 5 kenioti sembrano una intera compagnia di giro.

