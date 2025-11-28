I Bononia (BSM): "Sono soul canzonette"

BSM è soul e funk in brani originali anni 70 riarrangiati. Composti per fiati e sezione ritmica, voci e presenza scenica, band nata nel 1992 ormai storica per Bologna. Per il gruppo che s'ispira a WILSON PICKETT e OTIS REDDING vale la regola del “rapporto col pubblico che lavora e ha problemi vari... e si deve divertire!” (cit: James Brown). Le varie formazioni nei decenni hanno fatto la storia anche con il progetto SCHOOL OF SOUL. L'esperienza dei Beatles in chiave soul, appunto, è un esempio. Usare l'anima per raccontarsi è la mission musicale dei BONONIA e soprattutto in Italia lo hanno fatto tanti artisti. I SOUND MACHINE proporranno la loro strada trentennale in “Sono soul canzonette” e non è poco...







