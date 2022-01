30 ANNI DI CALENDARI I calendari 2022 di Delfina Ugolini e Ido Rinaldi Sono dedicati a San Marino e alla Valmarecchia con rare fotografie d'epoca

Due calendari anche quest'anno dedicati alla loro terra d'origine, la Valmarecchia, e a San Marino, dove Delfina e Ido si sono trasferiti in gioventù. “Dal cassetto dei ricordi” di Lino Guidi, 89 anni, memoria storica di Serravalle e dello scomparso dottor Corrado Francini, le fotografie d'epoca scelte per il calendario sammarinese con in copertina un ragazzino seduto sulla sua caratella, nel periodo del dopoguerra. Nei dodici mesi dell'anno un viaggio per immagini nella San Marino del passato con fotografie e testi che narrano la vita sociale, sportiva, politica e di costume, come il ritorno trionfale in Repubblica degli emigrati d'America con sfavillanti macchinoni decapottabili In copertina nel calendario sulla Valmarecchia, giunto alla trentesima edizione, la folla accorre alla stazione di Mercatino-Marecchia – l'attuale Novafeltria – per l'inaugurazione della linea ferroviaria di collegamento con Rimini. Una preziosissima infrastruttura anche per il trasporto dello zolfo estratto dalla miniera di Perticara. Era il 18 giugno 1922 e il calendario ne celebra il centenario. D'impatto l'immagine della locomotiva di fronte all'Arco d'Augusto che per oltre 40 anni assistette al transito dei treni per la Valmarecchia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: