I Castelli di ciliegie, lambrusco e parmigiano

IL SAPORE DELLA TERRA di Giulio Filippo Giunti “vivi, scopri, e assapora” le Terre di Castelli tra Modena e Bologna al festival MENTE LOCALE in “visioni sul territorio” a Loiano bolognese

Mosaico di voci, luoghi e immagini d'epoca, del cinquecentesco Marchesato di Vignola terra punteggiata di castelli e gente laboriosa in Appennino emiliano: Unione di Terre e popoli. Agricoltura, paesaggio, e cultura contadina del lavoro secolari: popolazione variegata. Il “Diritto a rimanere” di chi vuol coltivare. Ciliegie, lambrusco e uva, parmigiano e castagne, aceto balsamico.

