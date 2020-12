I castelli romagnoli tra "Forlìverde" e Appennino

Prosegue il viaggio fra i castelli dell'Emilia-Romagna

BERTINORO, il colle delle vigne, cuore delle prime colline forlivesi tra la via Emilia e il litorale adriatico, le uve dorate profumano di mosto e di mare. Balcone romagnolo. Cittadella medioevale risalente a Galla Placidia e città del vino. FORLIMPOPOLI, porta di Forlì sulla piana verso la Valle del Bidente. Città artusiana d'arte culinaria ha origini romane. Passaggio dei pellegrini romei fino al XIV secolo tra rocca, chiese e vestigia della cattedrale. In san Ruffillo le reliquie del primo vescovo cittadino. MELDOLA, dal “Forlìverde” al bidentino il fiume Ronco tocca le mura medioevali. E' il terriotiro della Diga di Ridracoli e dell Foresta Casentinese. Storicamente d'importanza strategica contesa da Guelfi e Ghibellini. La rocca fu di vescovi e del conte Guido da Montefeltro. CIVITELLA DI ROMAGNA, area naturalistica a vocazione agricola. “CIVITATULA", l'antico nome, la piccola città della valle stretta. Il Santuario della Madonna della Suasia e il castello del 500 sorgono su uno sperone di roccia. La torre gotica sovrasta la struttura di cinta a mura bastionate.



CASTROCARO TERME, la prima notizia certa dell'insediamento fortificato risale al 1035, mentre nel 1118 risulta governato dalla potente famiglia feudale di Bonifacio Pagani. Il XII e XIII secolo sono epoche di continue e mutevoli alleanze e scontri con i vicini comuni e, con la definitiva decadenza dell'impero svevo, è lo stato della Chiesa che riesce a conquistare tutte le città romagnole, compresa Castrocaro che viene sottomessa nel 1282. Il popolo Castrocarese, mai realmente sottomesso, riconquistò la rocca nel 1296, ma quattordici anni dopo, nel 1310 le truppe di Roberto d'Angiò riconquistarono la fortezza. La posizione strategica della città, ai confini con il dominio papale e naturale porta di accesso per Firenze verso l'Adriatico, fa si che Castrocaro venga scelta quale capoluogo della Romagna Toscana. Terme: è del 1830 la scoperta della presenza nelle acque di Castrocaro di iodio e bromo. Verificate le virtù terapeutiche nacque nel 1871 il primo stabilimento termale.

