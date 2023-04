I Cervi in un film 'resistente'

Il documento filmico è tratto dal libro autobiografico di Adelmo Cervi IO CHE CONOSCO IL TUO CUORE sui 7 fratelli fucilati per rappresaglia dai nazifascisti nel '43 a Reggio insieme al partigiano Quarto Camurri. Testimonianze e voci originali, filmini di famiglia in 8mm, e audiovisivi d'archivio. Un padre perduto (Aldo), dopo la morte del nonno Alcide, un figlio che ha vissuto nella mancanza e nel mito: i ricordi di un bambino che non c'è più. Dal Tiro a Volo luogo dell'esecuzione a Casa Cervi di Gattatico, santuari laici della Resistenza, divenuti celebri negli 80 anni passati dall'eccidio di Reggio Emilia. Il militante antifascista Adelmo in un viaggio segnato dal tempo e dalla storia per sempre. Nel film un doppio sguardo per chi rimane e non sa. Un canto lungo otto decenni “che mai morirà”, recitano le canzoni partigiane: un monito sulla libertà per i giorni 'cattivi' a venire.