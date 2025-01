SPETTACOLI EMILIA I clown francesi alla Henry Miller CONCERTO PER DUE CLOWN alla rassegna TUTTI MATTI SOTTO ZERO di Parma il circo francese contemporaneo dei “Les Rois Vagabonds” in pantomima musicale

“Poeti in azione” secondo Henry Miller tradotto in clown musicisti innovativi nella tradizione. Mimo, acrobazie e tanta fantasia, lasciati all'improvvisazione con il pubblico. Una scuola di vita ai tempi dei social media divisivi perché loro ci uniscono in musica. Les Rois Vagabonds sono danza e teatro gestuale acrobatico. Esercitano l'antica maestria della clownerie risalente alla Commedia dell'Arte. In campo risuonano, però, Strauss e Vivaldi. Un teatro fisico che senza armonia non potrebbe librarsi sulle ali degli strumenti musicali: violinisti, percussionisti e trombettisti: artisti di strada in volo...

