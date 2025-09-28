“I colori dell'arte”: folklore e incontri culturali al centro dell'evento a Serravalle Ultimo giorno di “Castello in festa”. Spazio oggi alle caratelle e al “Costipanzo Show”

Giornata conclusiva, a Serravalle, di “Castello in festa”. Anche oggi una serie di eventi per tutte le età: “Fast & Caratelle”, nel pomeriggio; dalle 20, invece il “Costipanzo Show”: due ore di divertimento spensierato con comici, cantanti, ballerini e così via. Ieri sera invece – dopo il successo dello scorso anno - la tappa sammarinese de “I colori dell'arte”: festival di folklore e arte moderna con gruppi provenienti da Bulgaria, Paesi baltici, Ucraina, Ungheria. Un emozionante incontro culturale con artisti internazionali; nel segno del divertimento, della tolleranza e del rispetto reciproco.

