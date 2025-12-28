“I Colori della Musica”, il piano a quattro mani protagonista a San Leo

Il pianoforte a quattro mani è protagonista del secondo appuntamento della rassegna musicale “I Colori della Musica”, promossa dall’Accademia Distretto Della Musica Aps, scuola comunale di musica di San Leo. Domenica 28 dicembre, alle 17.30, la Sala Concerti di Palazzo Mediceo ospiterà “Riflessi romantici tra sogno e passione”, un viaggio tra tardo Romanticismo e Impressionismo affidato a Eleonora De Angelis e Mariagrazia Morganella. Il concerto propone un programma di ouverture che attraversa emozioni intime e suggestioni oniriche, valorizzando il dialogo sonoro del pianoforte a quattro mani. “La rassegna nasce per attraversare secoli, stili ed emozioni nei luoghi più suggestivi del borgo – sottolinea l’Accademia – offrendo al pubblico un’esperienza di ascolto partecipata e accessibile”. Dopo l’apertura in Duomo con le Laude Medievali, il cartellone prosegue con quattro appuntamenti sotto la direzione artistica di Anacleto Gambarara. Le due pianiste, entrambe marchigiane, portano a San Leo un curriculum di rilievo nazionale e internazionale. Tutti i concerti sono a offerta libera.







