I Comencini dentro al cinema

“Il tempo che ci vuole”

Per i Comencini vivere dentro al cinematografo (4 sorelle, l'ultima è Francesca regista come Cristina) è naturale, solo che poi le cose si confondono, anche nella realtà, e non si soppesa più la differenza tra cinema e vita. Francesca bambina è sul set di PINOCCHIO e ha paura dei pescecani mentre la sera legge della balena col padre. Gli anni 70, la storia e il tempo, Francesca ragazzina si perde nella droga e papà molla tutto per salvarla, a Parigi. Passano dal giocare al cinema all'azzardo di vivere insieme. Luigi le dice: andiamo io e te da soli lontano e ci salviamo. Lei chiede: per quanto, e lui risponde: “il tempo che ci vuole”.