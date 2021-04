I corti 2021 della Rai sono “di seta nera"

TULIPANI diretto da Grazia Di Michele: formula della transizione ecologica e sociale che fa del cinema breve una risorsa per la RAI. Evento in collaborazione con l'Ente del Turismo propone anche la sezione #SocialClip in 17 brevi film e Corti Giovani in 60 opere, da tutte le regioni, a tema socio-ambientale nella promozione del lavoro. Lavori già selezionati pronti per l'anteprima Rai Cinema Channel, finalisti del premio “Sorriso Rai”. Una piattaforma al disposizione dei registi e degli autori italiani emergenti che il servizio pubblico spinge da 15 anni tra produzione, diffusione e marketing. “TULIPANI DI SETA NERA” presieduto da Diego Righini quest'anno in formula mista per blocchi tematici che vanno dall'immigrazione al bullismo e diseguaglianze. Linee guida dettate dalle Nazioni Unite nella Agenda globale 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ospiti dell'industria cinematografica attori, addetti ai lavori, e un pubblico di cittadini attenti all'industria culturale in dialogo permanente, da un quarto di secolo, permettono ai “tulipani della notte” di superare l'ostacolo del Ventennio breve dopo l'oscurità della pandemia verso la rinascenza della 7^Arte.

