I Cronenberg: far 'copia' della propria morte

THE DEATH OF DAVID CRONENBERG scritto, interpretato e diretto, dal regista ottantenne (ancora impegnato sul set con Viggo Mortensen durante l'estate in una nuova produzione 2021) qui nello short che racconta la sua fine. Storia filmata dalla figlia e fotografa Caitlin capace di descriverne minuziosamente la morte in note di regia. CAITLIN: “ dura un minuto sceneggiato e interpretato dal regista. Il soggetto in una stanza piccola e lievemente illuminata. In accappatoio guarda profondamente in camera. Lo sguardo si sposta sulla figura immobile sul letto. Il film esplora la metamorfosi tra vita e morte”. Il maestro canadese dell'horror affronta la sua morte senza paura in modo surreale e mistico come nel suo stile inconfondibile: si abbraccia, e bacia il volto della salma, copia 'morta' di se stesso.

