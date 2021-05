I curatori di Mediterranea 19 ricordano Fausta Morganti

Nel video l'intervista ad Alessandro Castiglioni, curatore Mediterranea 19

Bjcem è l'associazione internazionale con 47 membri e partner da 16 paesi dell'Europa e del mediterraneo e da Barcellona la sua presidente Mercedes Giovinazzo ringrazia per il lavoro costante e serio di collaborazione con le Segreterie, gli istituti culturali, l'Università. La storia della Biennale, iniziata nel 1985 a Barcellona, arriva a San Marino con la particolarità di essere stata concepita e curata da un team formato all'interno di un progetto promosso dall'Associazione stessa che ha lavorato per costruire un percorso pensato per le caratteristiche e le specificità di San Marino.









E che dal Titano si aprirà al mondo affrontando le questioni cruciali e la complessità del presente. Prima torre Università, cisterne del pianello saranno un percorso per voce sola che ospiterà riflessioni forti, sui temi ecologici, di libertà di pensiero, di rotte e di migranti. Tutta la complessità di ciò che viviamo quotidianamente, - spiega uno dei curatori Alessandro Castiglioni -in prospettive di dibattito e di conflitto, l'arte assume e trasmette la complessità del presente e noi speriamo attraverso questo progetto di restituirne una immagine vera, in modo che i visitatori possano farsi un' idea consapevole e critica.

Davanti ad una rappresentanza di artisti e giornalisti stranieri, Castiglioni ha ricordato una figura storica centrale delle politiche culturali sammarinesi, Fausta Morganti, “l'arte deve trasmettere il calore dei rapporti e l'umanità, la capacità di creare dialogo e relazioni. Fausta era questo ed è stato importante ricordarlo qui e adesso”.

