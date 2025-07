I "cyborg" monolocali di Tokyo 70 al MoMa

Il Museo d'Arte moderna newyorkese stupisce sempre per l'originalità dell'approccio alla storia del design sui modelli architettonici scomparsi. La Torre NAKAGIN non esiste più ma sopravvive in una simulazione che ci restituisce l'idea guida dell'archistar KUROKAWA: il grattacielo alveare. Il modulo da abitare è la capsula 2,5 x 3,8 (metri!) con al centro un oblò che ricorda l'abitacolo di una nave o di un aereo: cubi privi di mobili con diversi moduli divenuti apparecchiature. I blocchi sostituibili e amovibili ogni 25 anni come strutture CYBORG non hanno resistito...