I dj internazionali a San Marino: Sven Vath per l'evento estivo in sicurezza.

Si chiamerà "The vibe is on" l'evento dell'estate che porterà sul Titano i grandi dj internazionali, da Sven Vath a Dana Ruth. L'iniziativa è stata promossa e organizzata dal Gruppo Musica di Riccione ed è patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per lo Sport. Si terrà il 19 giugno all'Area Eventi San Marino Shooting Club.

L'ingresso alla manifestazione sarà consentito solo a chi si presenterà con la mascherina e un certificato di avvenuta vaccinazione/guarigione da Covid-19 o, in alternativa, un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l'ingresso. Tutti i partecipanti dovranno inoltre compilare anche un modulo di autocertificazione. Verrà allestita inoltre una postazione dove poter effettuare tamponi direttamente nell'area dello stadio.



I grandi nomi della musica internazionale si alterneranno sul palco, a partire da Sven Vath, uno dei pionieri della musica techno, da oltre 30 anni nome di spicco nel panorama della musica elettronica mondiale, tornato alla consolle di recente in un evento test a Liverpool. A lui si alterneranno anche Dana Ruh, Idriss d, Fabrizio Maurizi e Philip&Cole e Massimino Lippoli.



Sono già state attivate delle convenzioni con gli hotel sammarinesi per l'evento.

