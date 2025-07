BIOGRAFIE MUSICALI I due Buckley: uno nell'altro La storia del cantautore americano JEFF BUCKLEY figlio di Tim diventa un docu-film di Amy Berg IT'S NEVER OVER presentato al Sundance Film Festival presto in sala cinematografica

Un padre, TIM, assente, morto di overdose che ha comunque influenzato l'esistenza di JEFF annegato tragicamente in un fiume: tutt'e due i BACKLEY hanno lasciato un segno indelebile nella musica d'autore americana (per la voce e gli strumenti, la vita...): “Non è mai finita, niente ha fine per sempre” il titolo del film, appunto. Una voce naturale quasi “soprannaturale” - secondo Bowie - che li apprezzava entrambi particolarmente il timbro puro e interiore anni 90 di Jeff Buckley figura alternativa della musica rock che ricorda il gospel delle origini nell'unico disco: GRACE. Fragile e interiore: nel biopic ci sono tanti inediti e materiali privati della famiglia innanzitutto della madre.

