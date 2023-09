FESTIVAL VENEZIA I due Castellito sul mito di Enea BIENNALE VENEZIA 80 sbarca al Lido Pietro Castellitto insieme al padre Sergio nel nuovo film in concorso

In laguna con il cast torna Pietro Castellitto con il suo secondo lungometraggio ENEA, una storia di crimini quotidiani in sottofondo infarcita d'amore e d'amicizia. Recitano insieme i Castellitto, e anche questo è bello: rincorrono il mito in storie normali nel nome greco, Enea. Ne parla al tg2 il regista-attore figlio d'arte. La regista polacca Agniezska Holland è in concorso con l'opera IL CONFINE VERDE, un lungometraggio di denuncia sociale sui profughi in fuga dal Medio Oriente al confine Bielorusso a due passi dalla guerra. Fuori concorso “Non fiction” un docu di Neo Sora OPUS in memoria del musicista RYUICHI SAKAMOTO sull'ultimo concerto del compositore giapponese, autore di colonne sonore e attore. Sempre non in gara HIT MAN di Linklater vicenda reale di un killer professionista assoldato per risolvere problemi di vita comune. Un sicario che si rivela essere un poliziotto sotto copertura. Stasera RAI CINEMA presenta l'evento speciale nel progetto trasmediale A VOCE NUDA di Mattia Lobosco, cortometraggio con Mr. Rain. Cosa faresti se un giorno una persona senza volto ti ricattasse e diventasse il tuo peggior incubo? Il tema è l'inganno sessuale: SEXTORTION.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: