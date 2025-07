I due Jannacci bolognesi

Paolo Jannacci “In concerto con Enzo” apre il CUBO LIVE di Bologna Estate in musica

Il modo migliore di ascoltare ENZO non senza PAOLO è godersi il recital alla Dario Fo con un pizzico di Gaber de' li JANNACCI. Brani jazz del figlio e canzoni del padre si incrociano sommandosi anche perché uno ha tanta musica in più dell'altro insieme ai testi: un rigo, spartito, e improvvisazione. Parole per un maestro dello spettacolo che faceva il medico dei bambini divertendosi con ironia e malinconia. Paolo Jannacci e la sua band che “è tanta roba” (anzi parecchio!) anche per un genio 'jannacciano', anzi due... ma: “ci vuole orecchio”, quello si.