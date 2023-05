I duellanti della Controriforma

Una sfida tra due geni (duellanti) con al centro la personalità del BORROMINI a confronto con il contemporaneo antagonista BERNINI. Uno supera l'altro anche al prezzo della vita. In una Roma papalina divisa tra Urbano VIII, Innocenzo X e Alessandro VII. Architettura e scultura mutano la Città eterna in cuore al Barocco seicentesco due innovatori a suon di progetti urbanistici e chiese (San Carlo alle Quattro Fontane e San Giovanni in Laterano tra le altre) cambiano la visione del mondo in piena Controriforma. Entrambi cercano la perfezione da prospettive diverse: Francesco Borromini da dentro, Gianlorenzo Bernini da fuori, insieme 'disegnano' un tempo nuovo.