I fan spingono Annalisa e Mahmood a “Una Voce per San Marino”.

Amadeus non ha fatto in tempo a premiare Angelina Mango che, sui social, i fan degli altri cantanti hanno iniziato ad accostarli a San Marino in vista dell'Eurovision Song Contest di Malmö. I più suggeriti sono Annalisa e Mahmood.

“Sarebbe bellissimo se San Marino RTV portasse @NaliOfficial [Annalisa] all'#Eurovision2024”.

“Annalisa ti prego vai all'eurovision con San Marino e vinci dando uno smacco a tutti!”

“Quindi come facciamo a mandare Mahmood a gareggiare all’Eurovision con il San Marino?! @SanMarino_RTV non avete voglia di prendervi la rivincita e vincere questo festival?!”

“Vorrei ricordare a San Marino che eventualmente ci sono Annalisa e Mahmood disponibili e che sono pronti a farci, giustamente, il xxxx”

Questi alcuni fra le centinaia di post su X che si possono leggere.

Intanto, dopo l'ufficializzazione della lista dei semifinalisti di “Una voce per San Marino”, si attendono il 16 e 17 febbraio per una nuova selezione in vista della finalissima del 24 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana. Qui si sfideranno gli 8 usciti dalle semifinali e gli 8 Big invitati. Una Giuria decreterà, il vincitore di “Una voce per San Marino”, che rappresenterà il Titano in Svezia.

