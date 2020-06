RASSEGNA FILM RAI I film di Rai Cine-Play arrivano "LONTANO LONTANO" Rai Cinema “direct to RaiPlay” in anteprima gratuita da oggi il film di Gianni Di Gregorio tratto dal libro omonimo con l'ultimo ricordo di Ennio Fantastichini

Continua la rassegna di coproduzioni RAI con i film italiani in prima visione su piattaforma streaming programmati fino a luglio. RAIPLAY propone LONTANO LONTANO la favola romana ambientata a Trastevere tratta dal libro di Di Gregorio sui vecchi da pensionare dalla vita per andarsene LONTANO come fanno tutti i nostri anziani, ormai. Storie d'amicizia vera nel cuore di Roma ancora ci si parla tra Il Tevere e Porta Portese o nelle cittadine della campagna romana. Un trittico in 3 storie: Attilio, Giorgetto e il Professore, tre romani sui 70, diversamente disastrati, che un giorno decidono di mollare il quartieri per andar fuori. All’estero, si, ma dove? È solo la prima di una lunga serie di questioni da risolvere. Il Professore, in pensione dopo una vita a insegnare il latino, si annoia moltissimo; Giorgetto, ultimo popolano di Roma, non sfanga la fine del mese, e Attilio, robivecchi e fricchettone, rivuole la sua gioventù dei lunghi viaggi senza meta e ritono. Sono tutti decisi a cambiare vita in modo inaspettato. 3 nomi per 3 personaggi in cerca d'attore (scelti dal regista e scrittore Gianni Di Gregorio a sua volta interprete dei suoi lungometraggi): ENNIO FANTASTICHINI nella sua ultima fatica cinematografica cui il film è dedicato. GIORGIO COLANGELI una faccia vera del nostro cinema e ROBERTO HERLITZKA, un gigante.

fz



I più letti della settimana: