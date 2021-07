EVENTI SANTARCANGELO I fuochi di Mutonia Per il 50° del Festival di Santarcangelo da MUTONIA lungo il fiume Marecchia, dopo 30 anni di collaborazioni, LEAPS ON FIRE i giochi meccanici con le fiamme degli storici Mutoid

Dalla Mutoid Waste Company un ensemble di artisti del fuoco insieme a danzatori, performer e giocolieri-scultori, dei “Games with flames”. Salti nel fuoco inscenando la storia del rapporto con la luce e il calore dai falò del Paleolitico al rogo nucleare come tornare in poche mosse all'età della pietra se non si rispetta l'equilibrio umano e naturale delle cose anche in una versione politica del cambiamento globale. Giocare col fuoco è pericoloso e in un prossimo futuro potrebbe cessare di esistere un sistema che non regge più alla pandemia e all'incendio sociale.

Intervista di “Creativa ER” a Nikki Rifiutile di Mutonia

