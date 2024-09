ANTEPRIMA MUSICA I Gallagher ritornano anche in un film OASIS, il ritorno dal 2025: annunciata la “reunion” tra i fratelli Gallagher anche con un docu-film al cinema

Quel che si pensava da tempo è avvenuto, succederà: Liam e Noel, i fratelli della periferia popolare di Manchester anni 90, tornano insieme per un tour tra Irlanda e Regno Unito. Due anime si sono nuovamente avvicinate, di nuovo i Gallagher. Un accordo per 14 concerti stellari che secondo il battage (merchandising compreso) sfiora i 400 mln di steriline, guadagni famigliari: 50 a testa. Sembra, poi, che la band d'appoggio sia quella di Noel, gli High Flyght Birds, secondo indiscrezioni del Sun. Il docu-film al cinema conterrà inediti della madre Peggy e dialoghi sulla 'scissione' del 2009: “due pianeti riallineati in concerto ma senza la tv” - venite, dicono.

