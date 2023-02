EMILIA ROMAGNA TEATRO I genitori di Perrotta assomigliano a figlia e figlio DEI FIGLI di Mario Perrotta, Premio UBU 2022 per il teatro, spettacolo per la drammaturgia di Massimo Recalcati all'Auditoruim di Mirandola a Modena

Pièce artistica contaminata dal video-teatro DEI FIGLI è il capitolo terzo e ultimo della Trilogia sulla FAMIGLIA di Perrotta: “in nome del padre, della madre, dei figli”. Dal primo assolo all'ensemble scenico di oggi per 12/13 attori e attrici dal vivo, in video e in voce-off. Scenografie metalliche in letti senza sonno... invasi da grandi schermi come occhi non umani che trasmettono storie (racconti veri e non fiction - dice Gaetano- un dandy omosessuale). Tante vite in vestaglia in marcia verso un mondo più virtuale che altro dove mamma e papà interagiscono con i figlioli andati via di casa ma non troppo lontano... tutti i problemi di noi tutti genitori e figli che ci scambiamo i ruoli al cellulare o sui social dove alla fine siamo altri (sindrome adolescenziale) ma nel cuore, no! Siamo gli stessi spesso soli (non smettiamo mai di essere generati, si potrebbe dire). Un cast che rasenta il musical anche nelle movenze. Se non hai storia ti faccio io un po' di storie in giro così le clicchi e le scarichi, tanto tu non ci sei... mai.

