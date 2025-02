PITTURA I 'gialli' del Sud della Francia “VAN GOGH, poeti e amanti” dalla storica esposizione alla National Gallery alla Grande Arte al Cinema ai primi di marzo con Nexo Studios

Il periodo francese del pittore olandese, la malattia e l'amore, che cambiarono inevitabilmente la visione di Van Gogh. Dal Sud della Francia, natura e poesia, influenzarono animo e cuore dell'artista. Colore e “texture” subirono una svolta nei gialli, ocra e materiali sulla tela, come in un campo di fiori profumati e nel verde dei cipressi sotto i cieli stellati svetta Venere la sua 'stella' elettiva. Tornano visibili e fruibili a tutti i dipinti universalmente conosciuti: Notte stellata sul Rodano, Girasoli, La sedia e la casa gialla: una mescola poetica di tinte che sono entrate nell'immaginario collettivo cambiando per sempre l'arte visiva basata sulle tinte gialle, belle, e immortali.

