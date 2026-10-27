PRIMA VISIONE CANNES

I giovani d'oggi tra Freud e Jesen per la regia di Atlan

Anteprima del film Gran Premio della Critica a Cannes LA GRADIVA opera prima di Marine Atlan con la regista in sala al Modernissimo di Bologna in programmazione nazionale dal 12 novembre

LA GRADIVA filmica di Atlan è quella pompeiana novellistica di Wilhem Jensen del 1902 ripresa da Freud in un saggio su desiderio inconscio rimosso e delirio: la parola latina rappresenta colei che avanza e cammina, leggera ed elegante, costante. La regista francese ne fa una metafora tardo adolescenziale sullo spaesamento. Corpi scolpiti e pietrificati nella carne dei liceali 'archeologi' di sé stessi: fissità e vitalità. Mitologia e contemporaneità di un mondo giovanile che non capiamo più...

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