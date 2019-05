I Giri in CARISP: da Pantani a "Ninni"

Argomento sportivo ma di costume tra arte e storia del territorio. Ciclismo e podistica intorno al Titano visti dall'occhio fotografico e artistico dei sammarinesi. Eventi turistici e ricreativi promossi da Giunta di Castello, Segreteria allo Sport e Track&Field, in esposizione fino al 26 maggio. Wiva MARCO, “PANTANI NEL MITO” intagliato per passione (verso scultura e campione romagnolo) nel legno vivo da GIOVANNI MARCHETTI. Strade e gioie del mitico PIRATA che conosceva bene SAN MARINO e amava il nostro territorio in salita vera palestra ciclistica delle sue più grandi imprese. La mostra fotografica, invece, parte dalla SCOMMESSA DI NINNI (Lazzaro Fantini) nel Giro del Monte anni 70 (percorso affrontato in 57 minuti secchi nel 1971). Gli scatti storici in B/N della scommessa di una corsa intorno al Patrimonio UNESCO, tra Borgo e il Centro, dallo Stradone per la panoramica Sottomontana. 7Km anche agonistici -per chi vuole una passeggiata tra amici- intorno alla storia popolare del paese nata 48 anni fa.

fz