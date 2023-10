EMILIA ROMAGNA TEATRO I Lai di Testori a quattro mani I TRE LAI di Giovanni Testori diventa una rappresentazione al NuovoTeatro delle Passioni di Modena sul passaggio dell'arte attoriale da Sandro Lombardi interprete storico alla più giovane attrice Anna Della Rosa

Laceranti monologhi sulla follia di Erodiade verso San Giovanni e di Maria piena di sofferenza per Cristo suo figlio. Due donne testoriane in due vuoti incolmabili, opposti, d'amore. Fragilità potente, e tutta femminile. Un dono inestimabile per tutti. Due maschere dietro cui si cela Giovanni Testori stesso. Nei TRE LAI anche Cleopatra cerca se stessa. Il sublime passaggio attoriale avviene, però, tra un uomo e una donna.

