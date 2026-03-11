TV LIVE ·
I Leoni della sperimentazione sonora

I vincitori dei Leoni d'Oro e d'Argento alla Biennale musicale di Venezia a ottobre 2026 sono un chitarrista e compositore giapponese e un'organista compositrice canadese: KEIJI HAINO e SARAH DAVACHI

di Francesco Zingrillo
11 mar 2026

Keiji Haino è un antesignano della sperimentazione vocale e strumentale come performer ante litteram mentre Sarah Davachi basa sull'elettroacustica l'ibridazione dell'organo nel linguaggio. HAINO è il LEONE D'ORO alla carriera. Nato nel 1952 diventa autore ispirandosi al teatro di Artaud e ai Doors. Fonda lo storico gruppo FUSHITSUSHA dagli anni 70 sperimenta musica popolare e underground: incarna corpo, spazio e libertà. SARAH DAVACHI (LEONE D'ARGENTO) è nata a Calgary nell'87 e proviene dal National Music Centre. Esperta di archiviazione e accordatura è musicologa in organologia a Los Angeles. Due le esibizioni dal vivo a Venezia dei vincitori in prima mondiale durante il 70° Festival di Musica Contemporanea del 10 ottobre 2026.




