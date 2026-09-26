GIORNALISMO “I linguaggi del giornalismo”: al San Marino Outlet il corso di formazione della Consulta Relatori i giornalisti Osvaldo Bevilacqua, Guido Mattioni, Alessandro Carli, Letizia D'amato e Gianluca Angelini che hanno trattato i vari ambiti di competenza

Linguaggi e modalità con il quale le notizie vengono costruite e diffuse nei vari media e i principali cambiamenti negli anni. Sono i temi affrontati nell'ultimo corso di formazione organizzato dalla Consulta Sammarinese per l'Informazione. Attraverso il confronto tra narrativa, ufficio stampa, agenzia, giornalismo televisivo economico e culturale, sono state analizzate le specificità di ciascun contesto professionale. Relatori i giornalisti Osvaldo Bevilacqua, Guido Mattioni, Alessandro Carli, Letizia D'amato e Gianluca Angelini che hanno trattato i vari ambiti di competenza.

Incontro per favorire una riflessione sull’efficacia della comunicazione e di una comprensione migliore delle dinamiche del sistema della informazione e dei suoi linguaggi, tra cui anche il ruolo degli uffici stampa.

Nel servizio le interviste a Gianluca Angelini (Giornalista) e Letizia Damato (Giornalista)

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