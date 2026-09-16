AL CINEMA I Looney Tunes corrono ancora COYOTE vs ACME di Dave Green è la nuova peripezia di WILLY stavolta contro la ditta di marchingegni malfunzionanti che penalizzano la caccia a BEEP BEEP con le difficoltà che il film stesso ha avuto a Hollywood per la sua produzione e distribuzione

WILLY COYOTE non si arrende mai e ricomincia daccapo, sempre! Come la realizzazione del film rimasta ferma per 3 anni e finalmente in sala a settembre in tutto il mondo (WARNER BROS. con KETCHUP ENTERTAINMENT e LUCKY RED in Italia). Il più testardo e ostinato lupo delle praterie desertiche stavolta corre... in tribunale: il nemico, però, non è un “roadrunner”, bipede corridore, del sud. Il movie è una sorta di commedia pazza giudiziaria dei LOONEY TUNES: una corsa 'legale' folle.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: