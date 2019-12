PRIMA FILM RSM I love NYC: l'ultimo Allen è una dichiarazione Sbarca per una intera settimana anche a San Marino l'ultimo film newyorkese di Woody Allen da stasera fino a mercoledì 18 dicembre “UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK”

San Marino Cinema porta al CineTeatro di Borgo Maggiore la commedia romantica (poco sentimentale), pungente e ironica, per tutte le generazione (dove sesso e amore si confondono senza mai svelarsi: sfiorandosi...) del cineasta di New York, scritta e girata interamente intorno al cuore di Manhattan (parchi, alberghi e musei: scorci newyorkesi tra Soho e la Fifth Ave passeggiando per lo zoo e all'Orologio del Delacorte fino al bar Carlyle, che solo chi li abita può conoscere bene), gli altri titoli della GRANDE MELA sono: MANHATTAN, appunto, BROADWAY DANNY ROSE, NEW YORK STORIES, MISTERIOSO OMICIDIO A MANAHATTAN, PALLOTTOLE SU BROADWAY, ed è bene ricordarli perché ricorrono... Siccome “LA VITA REALE È PER CHI NON SA FARE DI MEGLIO”, ALLEN propone come sempre uomini e donne interscambiabili, che si somigliano almeno un po' somigliando in parte a WOODY e alle ragazze (donne, fidanzate, mogli e amanti) della sua vita. Gli uomini, invece, sono sempre come lui: giovani Holden (Gatsby), artisti e musicisti, registi e perditempo... ma a NYC, che non è esattamente il resto del mondo. Non possiamo non dirci newyorkesi, dopo 49 film di Woody Allen, dichiarandosi con un I LOVE NY.

fz



