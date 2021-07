PREMIAZIONE I Måneskin ricevono la lupa capitolina in Campidoglio dalla sindaca Raggi La band romana, vincitrice dell'ultimo Eurovision Song Contest, ha annunciato un concerto al Circo Massimo il 9 luglio 2022

In Campidoglio, a Roma, la sindaca Virginia Raggi ha consegnato, nell'aula Giulio Cesare, la lupa capitolina ai Måneskin, la band romana che ha vinto Sanremo e l'Eurovision Song Contest 2021 a Rotterdam e che ora sta scalando le classifiche internazionali. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sono apparsi emozionati e felici per aver ricevuto il simbolo di Roma dalle mani della sindaca, che si è detta orgogliosa a nome della città per i trionfi dei ragazzi. La band ha annunciato un concerto al Circo Massimo per il 9 luglio 2022.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: