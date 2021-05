I Måneskin trionfano all'Eurovision, Damiano: "Il Rock'n roll non morirà mai"

Il commento di Carlo Romeo

“A tutta l'Europa e a tutto il mondo: il rock'n roll non morirà mai”: queste le prime parole di Damiano dei Maneskin, subito dopo aver vinto lo Eurovision Song Contest di Rotterdam. Un trionfo determinato dal voto popolare visto che in testa dopo il responso delle giurie c'era il concorrente della Svizzera e i Maneskin erano al quarto posto. A 31 anni di distanza l'Italia torna a vincere l'Eurovision Song Contest ed ospiterà la prossima edizione del concorso nel 2022. I quattro ragazzi di Roma dopo la vittoria di Sanremo conquistano dunque anche l'Europa e non trattengono la felicità. Delusione invece per San Marino in concorso con Senhit e Flo Rida. Il 22esimo posto va stretto, anche perché le attese erano superiori dopo aver fatto bene nella seconda semifinale. “I numeri sono quello che sono. E' già un grandissimo successo – commenta il Direttore Generale di San Marino Rtv Carlo Romeo - essere arrivati in finale, per una realtà di 30mila abitanti. In più, per la prima volta abbiamo preso i 12 punti da un paese (la Polonia) che è il massimo che si poteva ottenere. Poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Abbiamo lavorato bene, Senhit e Flo Rida sono stati bravissimi. E' una gara e siamo contenti che abbia vinto l'Italia. Ma ribadisco: il nostro obiettivo era la finale e l'abbiamo centrato”. “Un risultato – dichiara il capodelegazione di San Marino Alessandro Capicchioni - molto al di sotto delle aspettative e, in questo momento, incomprensibile. Plaudiamo agli amici italiani che finalmente hanno vinto. Evidentemente un cambio importante che ha portato ad una vittoria importante”.







Sentiamo il Dg Carlo Romeo