I Måneskin vincono un premio MTV, prima volta per una band italiana

I Måneskin non fermano la loro corsa. Anzi, piede sull'acceleratore, ingranano la marcia e fanno la storia agli Mtv Video Music Awards 2022, prima band italiana a vincere un premio per il Miglior video alternativo con la canzone 'I wanna be your slave'. "Non ce l'aspettavamo. E' un onore. C'erano tanti grandi artisti in gara", ha subito commentato il frontman della band, Damiano David. Tra i quali Taylor Swift, che si porta a casa il premio più prestigioso della serata, quello per il video dell'anno. Una scia di successi, per i favolosi quattro. Da Sanremo ed Eurovision 2021, alle apparizioni al Tonight Show e Saturday Night Live, passando per il palcoscenico dei Rolling Stones a Las Vegas e Coachella in aprile. Il successo agli MTV consacra il respiro internazionale della band glam rock romana, che aggiunge un’altra tacca alla sua collezione di primati, in barba ai detrattori. Era impensabile, fino a pochi anni fa, che una rock band italiana trionfasse proprio nella patria di quel genere musicale; oltreoceano era più facile affermarsi – semmai - col bel canto. Curioso, poi, che la hit dei Måneskin di maggior successo, quella più ascoltata al mondo sia proprio Beggin, cover dei Four Seasons, band italo/americana capeggiata da Frankie Valli, che spopolò nell'America degli anni 60.