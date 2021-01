I maestri della "macchia" in mostra per la speranza

Riscoprire la pittura d'avanguardia ben rappresentata anche in Romagna e nel riminese (Pazzini a Verucchio per esempio) con artisti che precorrevano troppo i tempi per natura. Lega, Signorini e il livornese Fattori i più noti. Angiolini, invece, fu anche collezionista, gallerista e mercante d'arte, promuovendo i maestri italiani della “macchia” noti nel mondo per la tecnica originale. Una mostra nella mostra che merita la mutimedialità per il fasino del colore che penetra anche il web e va oltre l'immagine commerciale di consumo. Pittori ribelli e controcorrente, sempre. Anticonformisti pure oggi. Il Positivismo novecentesco tedesco e francese solo in Italia assume forme poetiche e malinconiche in pittura tanto da superare il movimento filosofico divenendo arte immortale. Una rivoluzione visiva in una battaglia storica oltre la borghesia e ben prima degli impressionisti EN PLEIN AIR i “pittori amatori” scardinarono i confini del quotidiano e del cuore...

