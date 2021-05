CINEWKND RSM I "Mille" di Cesena nella storia Fine settimana musicale al Concordia ore 21 la prima visione prenotabile con SAN MARINO CINEMA arriva “WE ARE THE THOUSAND” la storia di Rockin'1000 cesenate per la regia di Anita Rivaroli

L'esordio del docu-film sui 1000 di Cesena nel nome dei Foo Fighters a cantare “Learn to Fly” è avvenuto al Festival del Cinema di Roma. ROCKIN'1000 distribuito da I WONDER è il lungometraggio nato in Romagna sull'impresa folle di far suonare il famoso pezzo a più di mille fun-musicisti insieme dal vivo per convincere Deve Grohl a venire in concerto qui. La cosa è avvenuta davvero e il movie cesenate la racconta attraverso gli occhi di chi ha sognato e compiuto l'impresa. Oltre 55 mln di appassionati, a oggi, hanno cliccato sulla performance all'unisono dal campo volo e dallo stadio smuovendo definitivamente l'interesse dei Foo Fighter dagli States verso l'Emilia Romagna. “WE ARE THE THOUSAND” è la testimonianza di un messaggio-miracolo musicale e di pace che continua...

[Banner_Google_ADS]



fz

Intervista ERCreativa con ANITA RIVAROLI Regista e sceneggiatrice

I più letti della settimana: