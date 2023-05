EMILIA ROMAGNA CULTURA I monti verdi e cinematografici di Reggio Emilia L'Appennino reggiano protagonista della storia “green” EVELYNE TRA LE NUVOLE di Anna di Francisca con Violante Placido e Andrea Roncato coprodotto dalla regione

Set naturale e location immerse in paesaggi reggiani tra Castelnuovo nei Monti e Carpineti: la Pietra di Bismantova e il Castello di Marola in una terra che è un teatro a cielo aperto. Un film è girato a basso impatto ambientale con la gente del posto. Le troupe e gli attori hanno vissuto insieme le campagne dell'Appennino tra Reggio e Parma nel rispetto della cultura emiliana. Il tema del buon vivere e della vita sana incontrano le nuove tecnologie con l'ironia giusta per salvarsi: Sofia padrona del suo destino verde sbaraglia lo “straniero” approfittatore...

