I “Musica da Ripostiglio” chiudono 'Tracce Poetiche in Luoghi Desueti'

Ultimo degli otto appuntamenti per una rassegna dalla formula singolare e per questo indovinata. Palco a cielo aperto, sullo sfondo il Sacello del Santo ci sono i “Musica da Ripostiglio... (perché da Camera ci sembrava eccessivo”), così la formazione composta da Luca Pirozzi, cantautore; Luca Giacomelli alla chitarra; al contrabbasso Raffaele Toninelli ed Emanuele Pellegrini, batteria e percussioni.

Nata dalla collaborazione tra Istituti Culturali e Castelli di Città, Borgo Maggiore, Serravalle e Fiorentino, “Tracce poetiche in luoghi desueti”, ha toccato espressioni artistiche a tutto tondo – il teatro dal comico al tragico, la musica, senza dimenticare i bambini – ma è stata insieme occasione per scoprire o riscoprire luoghi poco noti, da riqualificare o per il legame che rappresentano con il territorio e le vicende sociali e culturali del Paese. Serata calda quella animata dai “Musica da Ripostiglio”, in un repertorio dal classico all'originale, dall'impegnato allo scanzonato, coinvolgendo e divertendo.

