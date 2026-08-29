MUSICA REGIONE

I musicanti, vocianti e commedianti, dell'arte

España Circo Este in concerto al Giardino Parker-Lennon del “Sun Donato Festival” felsineo di quartiere

Il gruppo italo-argentino cresciuto in Romagna (intorno a Rimini) è famoso per il TANGO-PUNK da musical circense. “España” collaborano con Lo Stato Sociale e Duo Bucolico. Sono zingari transatlantici della musica latina sempre per le lotte popolari ed ecologiche: battaglia e languore, basta suonare, in giro! L'ultimo album presentato anche dal vivo al SUN DONATO (audiodescritto per ipovedenti) di quartiere è CANZONI PER LA DECRESCITA FELICE mentre gli ultimi singoli usciti nel 2026 sono “Anni di Merda” e “Tornerai”. Il concerto è sempre una festa itinerante e colorata. La band diventa una carovana-'carrozzone' di musicanti, vocianti, della commedia dell'arte melodica.

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