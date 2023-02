I nostri studenti a Vienna per scoprire sistemi scolastici diversi

Uu gruppo di studenti sammarinesi delle superiori a Vienna, per partecipare allo scambio culturale della Vis, Vienna International School. Tra le lezioni anche una mattinata particolarmente divertente con gli alunni delle 10 elementari austriache che hanno insegnato agli alunni di San Marino una danza tradizionale scozzese e il valzer viennese. In cambio, gli allievi ospiti hanno insegnato ai giovani studenti una danza tradizionale di San Marino. "Questo scambio annuale - posta la Vis su facebook - è diventato una tradizione tra le scuole e un ottimo modo per gli studenti di sperimentare diversi sistemi scolastici e scoprire i rispettivi Paesi. A maggio saranno i ragazzi viennesi a venire sul Titano.