PRIMA FILM RSM I nuovi Acchiappafantasmi congelati Il film della settimana di SAN MARINO CINEMA al Concordia è “GHOSTBUSTERS, minaccia glaciale” l'ultimo capitolo “fantasy” della saga degli Acchiappafantasmi americani

Una vera è propria catastrofe si abbatte su New York ad opera della forza malvagia che fa gelare il sangue nelle vene: la nuova glaciazione 'fantasmacomica' agisce proprio così sulla gente. Una sfera magica di metallo libera mostri e creature malefiche capaci di congelare il mondo non solo dalla paura... La famosa e secolare caserma dei pompieri (riemerge una stanza del 1904 a Manhattan completamente congelata con i soci di un gruppo ghiacciati dentro) torna in attività la squadra di 40 anni prima grazie alle nuove generazioni. Gli ACCHIAPPAFANTASMI seppur fuorilegge ritornano alla carica grazie alla sfera 'fantasmatica'... Film stralunato e cartoonesco fa il verso agli anni 80 senza prenderli sul serio inventa uno humor freddo all'americana che fa ridere a denti stretti.

